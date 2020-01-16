Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.
По словам Олифер, выборы на временно оккупированных территориях можно проводить только после полного возвращения Украиной контроля над границей.
Помимо того, украинская сторона настаивает на проведении выборов после возвращения в родные города внутренне перемещенных лиц.
“Также международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий. Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир”, – пишет Олифер.
При этом Украина также обратила внимание на то, что мониторинг безопасности на российско-украинской границе международными наблюдателями, предусмотренный Минскими договоренностями, по-прежнему не осуществляется.
- Согласно итоговому коммюнике встречи в “нормандском формате”, лидеры четырех стран-участниц (Украина, Франции, Германии и России) “считают необходимым инкорпорировать “формулу Штайнмайера” в украинское законодательство”.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.