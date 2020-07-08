Соответствующий указ №269 / 2020 опубликован на сайте главы государства.
“… постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, учиненной 5 декабря 2012 в м.Ашгабати”, – говорится в указе.
Президент также поручил Министерству иностранных дел сообщить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.
- 15 января Кабмин поддержал проект указа президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ. Отмечалось, что этот шаг обеспечит уменьшение обязательств Украины в рамках СНГ и способствовать защите национальных интересов государства.