Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ.

Соответствующий указ №269 / 2020 опубликован на сайте главы государства.

“… постановляю: выйти из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств, учиненной 5 декабря 2012 в м.Ашгабати”, – говорится в указе.

Президент также поручил Министерству иностранных дел сообщить Исполнительный комитет СНГ о выходе Украины из этого соглашения.