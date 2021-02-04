Украина победила в Стокгольмском арбитраже в споре с Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и Игорем Палицей. Бизнесмены пытались отсудить у государства более 6 млрд долларов.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

“Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более $6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж полностью им отказал”, – написал Малюська.

Истцы являются акционерами ОАО “Укранфта” и обладают 40,1009 % акций компании.

Глава Минюста отметил, что компании пытались взыскать с государства сумму, превышающую годовые расходы на образование и науку, или примерно половину расходов на выплату пенсий.

Основаниями своих требований истцы указывали:

неоднократный отбор из газохранилищ НАК “Нафтогаз Украины” газа, принадлежавшего ОАО “Укрнафта”, для нужд населения по заниженной цене (в т. ч. вследствие решений НКРЭ/НКРЕКП) или безвозмездно вообще, как утверждают истцы;

невыполнение ПАО “Укртрансгаз” и НАК “Нафтогаз Украины” решений украинских судов, вступивших в силу, о возвращении части отобранного газа ПАО “Укрнафта”;

резкое повышение ставки платы за пользование недрами для добычи газа;

принятие Верховной Радой Украины Закона Украины от 19.03.2015 № 272-VIII “О внесении изменений в Закон Украины “Об акционерных обществах” (относительно снижения кворума для проведения общего собрания в акционерных обществах).

Вынесение решения несколько раз откладывалось. По словам Малюськи, истцы что-то подозревали и намеренно оттягивали процесс.

“Но теперь это произошло – арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов США, а не 6 млрд”, – добавил министр.