Украина выиграла суд у России в деле против завода «Артема»

Об этом сообщил заместитель генерального директора “Укроборонпрома” Мустафа Найем в Facebook.
По словам Найема, российская компания потребовала от украинского оборонного завода “Артема” выплатить в принудительном порядке и вопреки санкциям почти 55 млн гривен за контракты на изготовление товаров двойного назначения.
“Мы до конца не верили в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в нашу пользу. До этого суды в течение двух лет неоднократно становились на сторону россиян, как бы странно это ни звучало на пятый год войны”, — отметил Найем.
Речь идет о контрактах, которые компании заключили в 2012-2014 годах. Российская “Авиа-ФЭД-Сервис” заплатила аванс “Артему”. С лета 2014 года Украина ввела ограничения на поставки в Россию военной техники.
Впрочем “Авиа-ФЭД-Сервис” пыталась взыскать аванс через украинский суд на основании решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.
Представители завода в суде заявляли, что российская компания находится под украинскими санкциями. Также там отметили, что выполнение заказа для компании государства-агрессора может быть угрозой для нацбезопасности.
Напомним, 11 ноября бывший народный депутат (8 созыв) Мустафа Найем был назначен заместителем главы концерна “Укроборонпром”. Спустя 10 дней, 21 ноября, экс-нардеп объявил о назначении на должность.
5 декабря в ответ на запрос журналистов Найем сообщил, что его ежемесячный оклад составляет 43 тысячи гривен. Также стало известно, что оклад гендиректора концерна “Укроборонпром” Айвараса Абромавичуса в 10 меньше, чем его заместителя Мустафа Найем.
- Накануне стало известно, что министерство финансов урезало финансирование декабрьских расходов из-за недовыполнения государственного бюджета. Так Премьер-министр Алексей Гончарук поручил Госказначейству прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета (зарплаты, пенсии, соцвыплаты).
- Из-за недовыполнения госбюджета Министерство финансов заблокировало выплаты Украинского культурного фонда. Приостановлены выплаты грантовых средств и зарплат.