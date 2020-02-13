Украина выиграла суд у России в деле против завода «Артема»

Государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" в деле против завода "Артема".

Об этом сообщил заместитель генерального директора “Укроборонпрома” Мустафа Найем в Facebook.

По словам Найема, российская компания потребовала от украинского оборонного завода “Артема” выплатить в принудительном порядке и вопреки санкциям почти 55 млн гривен за контракты на изготовление товаров двойного назначения.

“Мы до конца не верили в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в нашу пользу. До этого суды в течение двух лет неоднократно становились на сторону россиян, как бы странно это ни звучало на пятый год войны”, — отметил Найем.

Речь идет о контрактах, которые компании заключили в 2012-2014 годах. Российская “Авиа-ФЭД-Сервис” заплатила аванс “Артему”. С лета 2014 года Украина ввела ограничения на поставки в Россию военной техники.

Впрочем “Авиа-ФЭД-Сервис” пыталась взыскать аванс через украинский суд на основании решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.

Представители завода в суде заявляли, что российская компания находится под украинскими санкциями. Также там отметили, что выполнение заказа для компании государства-агрессора может быть угрозой для нацбезопасности.