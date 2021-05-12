У середу, 12 травня, Кабінет Міністрів схвалив вихід України зі ще однієї угоди з СНД.

Відповідне рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду.

Зокрема, йдеться про співробітництво і допомогу в митних справах. Її уклали 15 квітня 1994 року.

Розпорядження Кабміну про вихід з угоди повинна розглянути Верховна Рада. Дата розгляду не повідомляється.

Нагадаємо, що 21 квітня,Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону “Пpo вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав” та проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.