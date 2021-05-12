Відповідне рішення ухвалили на виїзному засіданні Уряду.
Зокрема, йдеться про співробітництво і допомогу в митних справах. Її уклали 15 квітня 1994 року.
Розпорядження Кабміну про вихід з угоди повинна розглянути Верховна Рада. Дата розгляду не повідомляється.
Нагадаємо, що 21 квітня,Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону “Пpo вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах-учасницях Співдружності Незалежних Держав” та проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.
- У травні 2018 року п’ятий президент Петро Порошенко повідомив, що Україна перегляне всі укладені в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД) міжнародні угоди і вийде з тих, які не відповідають національним інтересам країни. Згодом Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу з Російською Федерацією.
- Нинішній голова МЗС Дмитро Кулеба раніше повідомив, що вважає СНД (Співдружність Незалежних Держав) “клубом невдах”, який “ні на що не здатен”.
- У липні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД.
- 23 лютого Зеленський підписав Указ № 70/2021 “Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав”.