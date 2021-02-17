Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает корреспондент #Букв.
Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи действовало с 1992 года и было подписано в Бишкеке.
Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке сообщить Исполнительный комитет Содружества независимых государств о выходе Украины из соглашения.
Отмечается, что причиной выхода из соглашения является то, что оно не получило практической реализации в Украине за время своего действия.
- В мае 2018 года пятый президент Петр Порошенко сообщил, что Украина пересмотрит все заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) международные соглашения и выйдет из тех, которые не отвечают национальным интересам страны. Впоследствии Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.
- Нынешний глава МИД Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что считает СНГ (Содружество Независимых Государств) “клубом неудачников”, который “ни на что не способен”.
- В июле этого года президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.