В среду, 17 февраля, Кабинет Министров Украины согласовал прекращении действия Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает корреспондент #Букв.

Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи действовало с 1992 года и было подписано в Бишкеке.

Кабмин поручил Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке сообщить Исполнительный комитет Содружества независимых государств о выходе Украины из соглашения.

Отмечается, что причиной выхода из соглашения является то, что оно не получило практической реализации в Украине за время своего действия.