В марте на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина направила 1124,3 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

По информации регулятора, 536,7 млн долларов из погашенной суммы было выплачено по облигациям внешнего займа. Еще 409,3 миллиона долларов было выплачено согласно обязательств Нацбанка и правительства Украины перед Международным валютным фондом.

При этом отмечается, что остальные средства были уплачены по обязательствам международным финансовым организациям.

В Нацбанке подчеркивают, что расходы из резервов регулятора удалось уравновесить новыми поступлениями в пользу украинского правительства.

Уточняется, что на протяжении месяца в Украину было привлечено 276,9 млн евро и 873,2 млн долларов за счет размещения облигаций государственного займа, которые были номинированы в иностранной валюте.