Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.
Уточняется, что посол Сербии в Украине Ацу Йованович был вызван в понедельник, 24 февраля из-за размещения на российском стенде в Белграде на Международной туристической ярмарке символики и названия так называемой “Республики Крым”.
“Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем”, – сказано в сообщении.
Также подчеркивается, что посол Йованович признал указанный ему факт и подтвердил, что Сербия, как государство, неизменно официально поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
- Напомним, что ранее министерство иностранных дел Украины пригласило временного поверенного в делах Республики Сербия в связи с визитом в страну представителей оккупационной “власти” Крыма.