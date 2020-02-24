В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Сербии из-за размещения Крыма на российском стенде на Международной туристической ярмарке.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook.

Уточняется, что посол Сербии в Украине Ацу Йованович был вызван в понедельник, 24 февраля из-за размещения на российском стенде в Белграде на Международной туристической ярмарке символики и названия так называемой “Республики Крым”.

“Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем”, – сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что посол Йованович признал указанный ему факт и подтвердил, что Сербия, как государство, неизменно официально поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.