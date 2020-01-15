Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

“Украина продолжает выход из международных договоров, подписанных в рамках СНГ. Сегодня Кабмин поддержал проект Указа Президента о выходе из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ”, — говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что этот шаг уменьшит обязательства Украины в рамках СНГ и поспособствует защите национальных интересов.

Ранее Президент Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями в СНГ.