Правоохоронні органи Молдови затримали вже двох підозрюваних у викраденні екссудді Миколи Чауса. При цьому українська сторона взагалі не бере участі у розслідуванні.

Про це у коментарі виданню Главком повідомив керівник управління кримінального розшуку Александру Чобонаш та тимчасовий виконувач обов’язків Головного прокурора прокуратури з питань боротьби з організованою злочинністю та особливими справами (PCCOCS) Йон Каракуян.

Співрозмовники видання заявили, що обидва затриманих воювали на Донбасі. Підтверджено, що вони причетні до добровольчих батальйонів.

“З приводу затриманого – ми затримали його 9 травня. Наразі ми працюємо. Завтра ми поведемо його в суд, який визначиться щодо запобіжного заходу. Прокурор уже подав клопотання про арешт. На цей час двоє затриманих”, – сказав Чобонаш.

Своєю чергою, Йон Каракуян зазначив, що в межах розслідування було направлене звернення в Генеральну прокуратуру Україну. Відповіді ще немає.

“Україна взагалі не співпрацює з нами в цій справі”, – констатував Чобонаш.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він перебував у Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня. Молдова попросила Україну зняти з нього дипломатичний імунітет.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.