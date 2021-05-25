Україна з середи, 26 травня, припиняє авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це поінформував у своєму Telegram-каналі прем’єр Денис Шмигаль.

Відповідне рішення сьогодні ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів.

Авіасполучення буде припинено з 00:00 26 травня.

“З 00 год. 00 хв. 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Щойно на позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП “Украерорух” вжити для цього необхідних заходів”, – зазначив Шмигаль.

Він уточнив, що українським авіакомпаніям та літакам також заборонятиметься виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Крім того, Держприкордонслужба отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

“Ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів”, – наголосив Шмигаль.

Варто зазначити, що напередодні президент Володимир Зеленський дав доручення уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю. Це сталося за підсумками наради щодо інциденту із затриманням Протасевича.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.