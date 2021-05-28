Кабінет Міністрів України заборонив з 29 травня використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі.

Про це поінформували в пресслужбі КМУ.

Таке рішення було ухвалено під час позачергового засідання Кабміну сьогодні, 28 травня.

На ньому уряд затвердив протокольне рішення “щодо заборони використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в реєстрах Республіки Білорусь”.

Це стало реакцією на інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Заборона на використання повітряного простору України літаками, зареєстрованими в Білорусі, почне діяти з 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року.

“У зв’язку з ситуацією, яка склалася 23 травня під час виконання авіакомпанією Ryanair рейсу Афіни — Вільнюс та з метою забезпечення безпеки польотів та пасажирів, Міністерству інфраструктури, Державній авіаційній службі разом із державним підприємством “Украерорух”… було доручено встановити відповідну заборону з 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року”, – наголошується в повідомленні.

Мінінфраструктури, Державіаслужба та Міністерство закордонних справ повинні поінформувати про цю заборону відповідні органи Республіки Білорусь.

Варто зазначити, що Україна з середи, 26 травня, припинила авіасполучення з Білоруссю. Було заборонено:

• здійснення будь-яких видів польотів з/до між пунктами призначення на території України та Республіки Білорусь українськими та білоруськими експлуатантами;

• виконання будь яких видів польотів українськими експлуатантами у повітряному просторі Білорусі.

Як поінформували в Міністерстві інфраструктури України, “обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів”.

Наразі в Києві напрацьовують “оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути”.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.