За 2019 год Украина поднялась на шесть позиций в Индексе гендерного разрыва (Global Gender Gap Report), заняв 59 место.

Об этом свидетельствуют данные Индекса.

Эксперты оценили уровень гендерного равенства в 153 странах, учитывая национальные статистические данные, информацию о достижениях мужчин и женщин в этой стране, карьерные перспективы представителей обеих полов, а также их политические права, образование, состояние здоровья и продолжительность жизни.

Первенство в рейтинге остается за Исландией. На второе место вышла Норвегия. Третья в списке Финляндия. Только эта страна изменила место в числе лидеров за год, ведь в 2018 году была на четвертой позиции.

Примечательно, что благодаря активному развитию гендерного равенства в ТОП-10 стран вошли такие государства, как Руанда и Никарагуа, где права женщин уже считаются достижением общества.

Что касается стран постсоветского пространства, то Молдова сейчас на 23 месте, Беларусь на 29 позиции, у Польши 40 место, у Грузии – 74, а Россия – на 81.

Стоит отметить, что Индекс гендерного разрыва (Global Gender Gap Report) впервые опубликовали в 2006 году. Составлением рейтинга занимается Всемирный экономический форум по уровню гендерного равенства/неравенства, который измеряют глобальным индексом гендерного разрыва. Главная цель индекса – показать, насколько сбалансировано страны делят свои ресурсы между мужчинами и женщинами, в соответствии с их национальными особенностями.