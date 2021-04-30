Україна заборонила в’їзд іноземців з Індії

Уряд України прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям з Індії.

Про це сьогодні на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, цього тижня в світі був рекорд зареєстрований рекорд в 903 тисячі випадків коронавірусу за добу. Зокрема, Індія є лідером по нових випадках COVID-19. Там реєструються впродовж декількох днів майже 400 тисяч випадків за добу.

“Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів”, – заявив Ляшко.

Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України або перебувають у шлюбних зв’язках із громадянами України, у випадку прибуття з Індії повинні пройти двотижневу самоізоляцію – незалежно від наявності та результатів ПЛР-тесту на коронавірус.

(На відео з 1:23)

Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.