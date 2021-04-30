Україна заборонила в’їзд іноземців з Індії

Про це сьогодні на брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, цього тижня в світі був рекорд зареєстрований рекорд в 903 тисячі випадків коронавірусу за добу. Зокрема, Індія є лідером по нових випадках COVID-19. Там реєструються впродовж декількох днів майже 400 тисяч випадків за добу.
“Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 2 травня іноземцям та особам без громадянства які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів”, – заявив Ляшко.
Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України або перебувають у шлюбних зв’язках із громадянами України, у випадку прибуття з Індії повинні пройти двотижневу самоізоляцію – незалежно від наявності та результатів ПЛР-тесту на коронавірус.
(На відео з 1:23)
Нагадаємо, загальна кількість випадків COVID-19 в Індії в четвер перевищила 18 мільйонів після чергового світового рекордного числа добових заражень.
Варто зазначити, що трупи померлих від коронавірусу людей спалюють просто на вулицях. У деяких найбільш постраждалих містах, як наприклад, Нью-Делі, тіла спалювали у імпровізованих закладах, що пропонують послуги масової кремації.
- Раніше повідомлялося, що сотні паломників та дев’ятеро релігійних лідерів виявилися інфікованими коронавірусом COVID-19 після святкування фестивалю Кумбха Мела.
- 15 квітня Індія повідомила про рекордні 200 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, а фінансовий центр Мумбаї був заблокований, оскільки багато COVID-лікарень повідомили про серйозну нестачу ліжок і запасів кисню.
- Влада Сполучених Штатів Америки направить підтримку Індії у зв’язку з різким зростанням кількості хворих на коронавірус в країні.