Кабинет Министров Украины принял решение расширить список российских товаров, которые запрещено импортировать в нашу страну.

Это прописано в постановлении КМУ №269 от 29 марта 2021 года.

Соответствующие изменения были внесены в постановление №1147 от 30 декабря 2015 года “О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации”.

Эти изменения вступят в силу через 10 дней со дня опубликования документа №269, то есть уже в апреле.

Кабмин решил включить в перечень товаров, происходящих из РФ и запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, следующие позиции:

• пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин);

• масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава;

• моющие средства и чистящие средства, в том числе расфасованные для розничной продажи;

• поверхностно-активные средства;

• бумага газетная в рулонах или листах; другие виды бумаги и картона (в том числе используемые для письма, печати или других графических целей);

• туалетная бумага;

• носовые и косметические салфетки;

• полотенца для рук;

• скатерти и салфетки;

• ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара;

• проволока из легированных сталей;

• инструменты для бурения скальных пород или грунтов, включая части;

• тележки и ходовые балансирные тележки;

• оси, смонтированные или нет; колеса и их части; части тележек.