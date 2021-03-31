Это прописано в постановлении КМУ №269 от 29 марта 2021 года.
Соответствующие изменения были внесены в постановление №1147 от 30 декабря 2015 года “О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации”.
Эти изменения вступят в силу через 10 дней со дня опубликования документа №269, то есть уже в апреле.
Кабмин решил включить в перечень товаров, происходящих из РФ и запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, следующие позиции:
• пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин);
• масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава;
• моющие средства и чистящие средства, в том числе расфасованные для розничной продажи;
• поверхностно-активные средства;
• бумага газетная в рулонах или листах; другие виды бумаги и картона (в том числе используемые для письма, печати или других графических целей);
• туалетная бумага;
• носовые и косметические салфетки;
• полотенца для рук;
• скатерти и салфетки;
• ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты и другая тара;
• проволока из легированных сталей;
• инструменты для бурения скальных пород или грунтов, включая части;
• тележки и ходовые балансирные тележки;
• оси, смонтированные или нет; колеса и их части; части тележек.
- Ранее Кабинет Министров установил пошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и угля из Российской Федерации.