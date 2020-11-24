Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Причиной отказа во въезде стали зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине.
“Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения”, – подчеркнули в МИД.
О факте запрета въезда в Украину сообщают непосредственно в пункте пропуска через границу. Законодательством Украины не предусматривается персональное уведомление о запрете въезда иностранцам.
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- Ранее сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Закарпатье провокацию, направленную на нарушение территориальной целостности Украины. Уточняется, что представителями иностранных организаций был использован гражданин Украины, который собирал подписи жителей Закарпатской области в поддержку петиции об отмене Трианонского мирного договора.