Во вторник, 24 ноября, Украина отказала во въезде уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Иштвану Греже.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Причиной отказа во въезде стали зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине.

“Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения”, – подчеркнули в МИД.

О факте запрета въезда в Украину сообщают непосредственно в пункте пропуска через границу. Законодательством Украины не предусматривается персональное уведомление о запрете въезда иностранцам.