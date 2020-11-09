Covid-19 Украина

обновлено 09.11.2020 в 18:01

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Киев обвинил Россию в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о срыве открытия новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе со стороны Российской Федерации. На 10 ноября было запланировано открытие КПВВ "Счастье" и "Золотого".

Понедельник, 9 ноября 2020, 18:29

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе в Facebook.

“Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября. Создается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал президент РФ Владимир Путин”, – сообщили в украинской делегации.

“Украина подготовила к открытие 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка. Но как только что мы услышали, что российская сторона восстанавливать их работу не собирается. К сожалению. Потому что открытие КПВВ стало бы настоящей заботой о мирных жителях”, – говорится в сообщении.

Украинская сторона подчеркнула, что четко и последовательно выполняет свою часть договоренностей, “чего нельзя сказать о российской стороне”.

  • 28 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции при участии делегаций Украины, Российской Федерации. Мероприятие модерировала ОБСЕ. Была согласована дата открытия двух новых КПВВ на Донбассе.
Теги: ОБСЄ, ТКГ, Донбас, КПВВ

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