Киев обвинил Россию в срыве открытия новых КПВВ на Донбассе

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о срыве открытия новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе со стороны Российской Федерации. На 10 ноября было запланировано открытие КПВВ "Счастье" и "Золотого".

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе в Facebook.

“Особенно болезненно по потребностям граждан Украины с обеих сторон линии разграничения должен ударить срыв открытия КПВВ, запланированный на завтра, 10 ноября. Создается впечатление, что Кремль не способен гарантировать выполнение договоренностей, которые подписал президент РФ Владимир Путин”, – сообщили в украинской делегации.

“Украина подготовила к открытие 10 ноября не только КПВВ, но и сервисные центры, в которых все граждане Украины по обе стороны линии соприкосновения смогут получить административные и социальные услуги, юридическую помощь, медицинскую помощь, здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка. Но как только что мы услышали, что российская сторона восстанавливать их работу не собирается. К сожалению. Потому что открытие КПВВ стало бы настоящей заботой о мирных жителях”, – говорится в сообщении.

Украинская сторона подчеркнула, что четко и последовательно выполняет свою часть договоренностей, “чего нельзя сказать о российской стороне”.