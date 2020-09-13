МИД Украины осудил организацию и проведение Россией "местных выборов" в аннексированном Крыму 13 сентября и призвал мир не признавать их.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В украинском МИД считают такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

“Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение Российской Федерацией псевдовыборов на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополь является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий”, – говорится в сообщении.

Украина призвала иностранные государства и международные организаци выступить с осуждением этих незаконных действий России и заявить о непризнании результатов “выборов” в оккупированном Крыму.

Сегодня в РФ проходит единый день голосования на выборах разных уровней. “Выборы” проходят в том числе и на оккупированных территориях Крыма и Севастополя.