Сегодня в полночь, 28 августа, Украина закрыла границу для иностранцев. #Буквы разбирались, отменят ли авиакомпании рейсы.

Кого пустят в Украину?

Несмотря на закрытие границы, въезд в Украину разрешается немалой категории граждан.

В частности, право на въезд имеют граждане, которые:

прямые родственники (супруги, родители, дети граждан Украины);

едут через Украину транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывающие в Украину с целью обучения;

проходят военную службу в Вооруженных силах;

постоянно или временно проживают на территории Украины и имеют вид на жительство;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

имеют разрешение на работу;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине; и члены их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;

являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

есть инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;

прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;

технические специалисты, прибывающие в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии #Буквам сообщил, что по состоянию на 8:00, в Украину пустили около тысячи иностранцев. В то же время, не пустили около 80 человек.

Что же будет с авиарейсами?

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” из-за решения правительства о закрытии границ сообщила, что отменяет ряд рейсов.

В частности, начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:

Киев – Запорожье (OZH) – Киев;

Киев – Мадрид (MAD) – Киев;

Киев – Барселона (BCN) – Киев;

Киев – Афины (ATH) – Киев (кроме двух рейсов);

Киев – Женева (GVA) – Киев;

Киев – Дели (DEL) – Киев;

Киев – Берлин (TXL) – Киев;

Киев – Кишинев (KIV) – Киев;

Киев – Херсон (KHE) – Киев (с 20 сентября).

Кроме того, произойдет сокращение частот по следующим маршрутам:

Киев – Одесса (ODS) – Киев;

Киев – Париж (CDG) – Киев;

Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев;

Киев – Брюссель (BRU) – Киев;

Киев – Дубай (DXB) – Киев;

Киев – Стамбул (IST) – Киев;

Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев.

В то же время, в авиакомпании Lufthansa #Буквам сообщили, что отменять рейсы не планируют.

На данный момент мы еще ожидаем комментарии от авиакомпаний SkyUp и Wizz Air.