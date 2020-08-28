Кого пустят в Украину?
Несмотря на закрытие границы, въезд в Украину разрешается немалой категории граждан.
В частности, право на въезд имеют граждане, которые:
- прямые родственники (супруги, родители, дети граждан Украины);
- едут через Украину транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
- прибывающие в Украину с целью обучения;
- проходят военную службу в Вооруженных силах;
- постоянно или временно проживают на территории Украины и имеют вид на жительство;
- признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
- имеют разрешение на работу;
- являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине; и члены их семей;
- являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;
- являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;
- являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
- есть инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;
- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них;
- прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающие их лица;
- технические специалисты, прибывающие в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
- лица, осуществляющие перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
- прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии #Буквам сообщил, что по состоянию на 8:00, в Украину пустили около тысячи иностранцев. В то же время, не пустили около 80 человек.
Что же будет с авиарейсами?
Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” из-за решения правительства о закрытии границ сообщила, что отменяет ряд рейсов.
В частности, начиная с 14 сентября будут полностью отменены следующие рейсы:
- Киев – Запорожье (OZH) – Киев;
- Киев – Мадрид (MAD) – Киев;
- Киев – Барселона (BCN) – Киев;
- Киев – Афины (ATH) – Киев (кроме двух рейсов);
- Киев – Женева (GVA) – Киев;
- Киев – Дели (DEL) – Киев;
- Киев – Берлин (TXL) – Киев;
- Киев – Кишинев (KIV) – Киев;
- Киев – Херсон (KHE) – Киев (с 20 сентября).
Кроме того, произойдет сокращение частот по следующим маршрутам:
- Киев – Одесса (ODS) – Киев;
- Киев – Париж (CDG) – Киев;
- Киев – Дюссельдорф (DUS) – Киев;
- Киев – Брюссель (BRU) – Киев;
- Киев – Дубай (DXB) – Киев;
- Киев – Стамбул (IST) – Киев;
- Киев – Тель-Авив (TLV) – Киев.
В то же время, в авиакомпании Lufthansa #Буквам сообщили, что отменять рейсы не планируют.
На данный момент мы еще ожидаем комментарии от авиакомпаний SkyUp и Wizz Air.
- Ранее сообщалось, что с 28 августа по 28 сентября иностранные граждане не имеют права на въезд в Украину. Но существует перечень исключений.