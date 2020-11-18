Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.

“Карантин выходного дня – это взвешенная альтернатива полному локдауну. Если мы все вместе будем придерживаться противоэпидемических мер, то сможем увидеть результат уже через две-три недели. Результат – это выход на плато по количеству больных 12-15 тысяч случаев в сутки. Так мы сможем несколько разгрузить медицинскую систему и поддержать наших медиков”, – сказал он.

Шмыгаль отметил, что комитет Парламента по вопросам бюджета поддержал решение Правительства о выделении 1 млрд грн на приобретение экспресс-тестов.

По его словам, эти тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.

“Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования граждан. Всего будет закуплено 6 миллионов таких тестов. Часто приводят пример Словакии, которая провела общее тестирование, так вот 6 млн это в четыре раза больше, чем было использовано во время тестирования в Словакии”, – пояснил премьер.

Он также добавил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.

“Будем надеяться, что к их использованию не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты”, – сказал Шмыгаль.