Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент #Букв.
“Карантин выходного дня – это взвешенная альтернатива полному локдауну. Если мы все вместе будем придерживаться противоэпидемических мер, то сможем увидеть результат уже через две-три недели. Результат – это выход на плато по количеству больных 12-15 тысяч случаев в сутки. Так мы сможем несколько разгрузить медицинскую систему и поддержать наших медиков”, – сказал он.
Шмыгаль отметил, что комитет Парламента по вопросам бюджета поддержал решение Правительства о выделении 1 млрд грн на приобретение экспресс-тестов.
По его словам, эти тесты получат преимущественно семейные врачи и мобильные бригады скорой помощи.
“Так у нас появится эффективный и быстрый инструмент дополнительного тестирования граждан. Всего будет закуплено 6 миллионов таких тестов. Часто приводят пример Словакии, которая провела общее тестирование, так вот 6 млн это в четыре раза больше, чем было использовано во время тестирования в Словакии”, – пояснил премьер.
Он также добавил, что еще 900 млн грн пойдет на дополнительное обеспечение кислородом коек в стационарах всех областей. Дополнительные средства также будут направлены в регионы для подготовки организации мобильных госпиталей.
“Будем надеяться, что к их использованию не дойдет, но должны быть готовы и предусмотреть все варианты”, – сказал Шмыгаль.
- В субботу, 14 ноября, в Украине вступил в силу “карантин выходного дня”. В связи с этим правоохранители в Киеве провели рейд и в буквальном смысле слова штурмовали некоторые заведения из-за нарушения карантинных ограничений.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что если в ближайшие несколько недель “карантин выходного дня” не покажет необходимые результаты, Правительство может ввести более жесткие карантинные ограничения, вплоть до полного локдауна.
- По словам Дениса Шмыгаля, если “карантин выходного дня” не будет обеспечивать “необходимого уменьшения количества социальных контактов”, то Украина может пересечь отметку в 20 тысяч больных COVID-19 ежедневно “уже через 3 недели”. Кроме того, через месяц могут закончиться койко-места в больницах.