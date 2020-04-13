Об этом сегодня на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы постоянно работаем с обеспечением средствами индивидуальной защиты, по нескольким направлениям – закупка за бюджетные средства в областях, закупка за бюджетные средства на центральном уровне. Были проблемы с закупками через Медицинские закупки Украины, сейчас эта проблема устранена, средства есть, Арсен Жумадилов получил задачу срочно закупить костюмы биозащиты, респираторы. Сегодня-завтра он будет отчитываться по заключению договоров. Предварительно он сообщил, что у него есть возможность сегодня заключить договор на закупку 90 тысяч костюмов биозащиты, которые в конце недели будут поставляться в регионы”, – отметил министр.