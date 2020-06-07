Covid-19 Украина

обновлено 07.06.2020 в 19:02

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Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака

В Министерстве здравоохранения сообщили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака. При этом в стране сейчас около 1 миллиона человек, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии.

Воскресенье, 7 июня 2020, 19:24

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

Отметим, сегодня, 7 июня, в мире отмечается международный день людей, переболевших раком.

“Сейчас на учете в стране почти 1 млн человек с онкологической патологией, успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии. У тех, кто поборол онкозаболевания имеется высокий риск развития еще одного злокачественного новообразования, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и остеопороза”, – отметили в ЦОЗ.

Как отметили в Минздраве, чтобы снизить риск рецидива следует соблюдать следующие правила:

Физическая активность – она снижает риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и слизистой оболочки матки;

Правильное питание – рекомендуются фрукты, овощи и цельные зерна. Необходимо избегать употребления продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса, а также фаст-фудов и другой пищи с высоким содержанием жира;

Нельзя использовать биологически активные добавки для профилактики рака;

Откажитесь от вредных привычек – по данным ВОЗ, ежегодно в мире 22% онкобольных умирают от рака из-за курения. Отказ от курения уменьшает риск развития рака на 70%;

Употребление алкоголя теоретически может увеличить риск рецидива;

Необходимо контролировать время проведения на солнце, а также пользоваться солнцезащитным кремом с уровнем защиты не менее 30.

  • Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, учитывая нынешнюю тенденцию к онкологическим заболеваниям, через 20 лет количество больных раком может увеличиться на 61 %.
  • Британские ученые из Университета Кардиффа во время лабораторных исследований рака простаты, молочной железы, легких и других видов обнаружили новый метод лечения онкозаболеваний.
Теги: МОЗ, онкология, рак

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