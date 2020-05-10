Посольство Великобритании в Украине заявляет, что украинцы не могу выезжать за границу без отдельного разрешения Министерства иностранных дел.

Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Граждане Украины с постоянным местом жительства в других государствах смогут покинуть территорию Украины.

Те украинцы, у которых есть соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. В британском посольстве сообщили, что берут на себя обязательства содействовать в получении такого разрешения, если данные о запланированной поездке будут поданы не позднее, чем за 72 часа до вылета чартерного рейса или пересечения наземной границы.

“МИД Украины может разрешать выезд украинских гражданам, имеющим вид на жительство в Великобритании. Посольство Великобритании поддерживает этот процесс, информируя МИД о вашей запланированной поездке и направляя к ним информацию о вашем статусе резидента Соединенного Королевства”, – говорится в заявлении дипмиссии.

Посольство открыло возможность таких обращений о выезде из Украины только для владельцев британского Biometric residence permits и отметило что не сможет способствовать тем, у кого есть визы любого класса, но нет BRP.