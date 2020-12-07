Министерство охраны здоровья обратилось к США с просьбой предоставить Украине вакцину от коронавируса в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях".

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

В понедельник, 7 декабря, министр охраны здоровья Максим Степанов провел телефонный разговор с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Глава МОЗ обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в “режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях”.

Степанов отметил, что Украина на днях подпишет договоры о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями, но гарантии, что вакцина будет получена в ближайшие месяцы нет.

В свою очередь Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки.

“Мы поддерживаем официальную позицию МОЗ Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки”, — подчеркнула она.

Напомним, ранее Pfizer (США)/BioNTech (Германия), Moderna (США) и Оксфордский университет (в сотрудничестве со шведско-британской компанией AstraZeneca) объявили о высокой эффективности своих вакцин на третьем этапе клинических исследований.