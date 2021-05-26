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Україна запустить COVID-сертифікати, які діятимуть у Європі, – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що невдовзі COVID-паспорти стануть обов’язковою умовою для подорожей Європою. Україна діє синхронізовано з ЄС, тому готується до запуску таких сертифікатів.

Среда, 26 мая 2021, 13:12

Про це очільник Уряду повідомив на засіданні у середу, 26 травня.

“Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами. Тому запуск наших цифрових сертифікатів запланований на початок липня. Ми встигаємо. Ці сертифікати будуть діяти у Європі”, – заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що 21 травня Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо запровадження з липня цифрових COVID-сертифікатів, які мають забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії коронавірусу.

Запустити цифрові COVID-сертифікати планують з 1 липня.

Після досягнення попередньої угоди щодо їх впровадження потрібно, щоб Європарламент та Рада ЄС офіційно ухвалили відповідну постанову.

Теги: COVID-паспорт, Денис Шмыгаль, сертифікат вакцинації

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