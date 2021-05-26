Україна запустить COVID-сертифікати, які діятимуть у Європі, – Шмигаль

Про це очільник Уряду повідомив на засіданні у середу, 26 травня.
“Україна діє синхронізовано з європейськими партнерами. Тому запуск наших цифрових сертифікатів запланований на початок липня. Ми встигаємо. Ці сертифікати будуть діяти у Європі”, – заявив Шмигаль.
Нагадаємо, що 21 травня Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої домовленості щодо запровадження з липня цифрових COVID-сертифікатів, які мають забезпечити свободу пересування у Європі на час пандемії коронавірусу.
Запустити цифрові COVID-сертифікати планують з 1 липня.
Після досягнення попередньої угоди щодо їх впровадження потрібно, щоб Європарламент та Рада ЄС офіційно ухвалили відповідну постанову.
- У четвер, 20 травня, Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.
- У Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.