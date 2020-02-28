Об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что Украина осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские.

“Выражаем искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризируемся с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса. Страданием людей должен быть положен конец и предотвращено очередную гуманитарную катастрофу в Сирии”, – отметили в МИД.