Об этом сообщает пресс-служба Национально олимпийского комитета Украины в Facebook.
“Фристайлер Орест Коваленко поставил “бронзовую” точку в выступлениях сборной Украины на III зимних Юношеских Олимпийских играх, что сегодня завершаются в швейцарской Лозанне”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что украинец закончил соревнование с результатом в 179.50.
“Поздравляем спортсмена, его тренеров Станислава Кравчука и Галину Досову и его родную Ровенскую область”, – сказано в сообщении.
Напомним, что Юношеские Олимпийские игры-2020 проходят в швейцарском городе Лозанна с 9-го по 22-е января. Спортсмены со всего мира выступят в восьми видах спорта, 16-и дисциплина и разыграют 81 комплект наград.
- Ранее украинские спортсмены завоевали три медали на зимних Юношеских Олимпийских играх-2020.