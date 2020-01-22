Украинский фристайлер завоевал четвертую медаль для Украины на юношеской зимней Олимпиаде в Лозанне.

Об этом сообщает пресс-служба Национально олимпийского комитета Украины в Facebook.

“Фристайлер Орест Коваленко поставил “бронзовую” точку в выступлениях сборной Украины на III зимних Юношеских Олимпийских играх, что сегодня завершаются в швейцарской Лозанне”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что украинец закончил соревнование с результатом в 179.50.

“Поздравляем спортсмена, его тренеров Станислава Кравчука и Галину Досову и его родную Ровенскую область”, – сказано в сообщении.

Напомним, что Юношеские Олимпийские игры-2020 проходят в швейцарском городе Лозанна с 9-го по 22-е января. Спортсмены со всего мира выступят в восьми видах спорта, 16-и дисциплина и разыграют 81 комплект наград.