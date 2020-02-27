Украина завоевала «золото» на Чемпионате Европы по биатлону

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины на странице в Twitter.
“Украина – чемпион Европы по биатлону в смешанной эстафете. Золотой состав нашей команды – Валя Семеренко, Юлия Джимма, Артем Прима и Дмитрий Подручный”, – говорится в сообщении.
Сборная Украины показала время в 1 час 11 минут и 32,1 секунды.
На огневых рубежах украинские биатлонисты использовали 9 дополнительных патронов.
При этом второй в гонке пришла сборная команда России, а третьей стала сборная Норвегии.
В целом в соревнованиях принимали участие команды из 22 стран.
Отмечается, что чемпионат Европы по биатлону проходит в беларусском городе Раубичи.
- 14 октября национальная сборная Украины по футболу победила команду Португалии в квалификации на чемпионат Европы 2020 года и гарантировала себе участие в финальной части турнира.
- 17 ноября сборная Украины в последнем матче отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) сыграла вничью на выезде с командой Сербии – со счетом 2:2.