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Украина завоевала «золото» на Чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины по биатлону выиграла золотую медаль на Чемпионате Европы в Беларуси.

Четверг, 27 февраля 2020, 17:42

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины на странице в Twitter.

“Украина – чемпион Европы по биатлону в смешанной эстафете. Золотой состав нашей команды – Валя Семеренко, Юлия Джимма, Артем Прима и Дмитрий Подручный”, – говорится в сообщении.

Сборная Украины показала время в 1 час 11 минут и 32,1 секунды.

На огневых рубежах украинские биатлонисты использовали 9 дополнительных патронов.

При этом второй в гонке пришла сборная команда России, а третьей стала сборная Норвегии.

В целом в соревнованиях принимали участие команды из 22 стран.

Отмечается, что чемпионат Европы по биатлону проходит в беларусском городе Раубичи.

  • 14 октября национальная сборная Украины по футболу победила команду Португалии в квалификации на чемпионат Европы 2020 года и гарантировала себе участие в финальной части турнира.
  • 17 ноября сборная Украины в последнем матче отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) сыграла вничью на выезде с командой Сербии – со счетом 2:2.
Теги: сборная Украины, чемпионат мира, биатлон, золото

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