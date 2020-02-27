Украина завоевала «золото» на Чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины по биатлону выиграла золотую медаль на Чемпионате Европы в Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины на странице в Twitter.

“Украина – чемпион Европы по биатлону в смешанной эстафете. Золотой состав нашей команды – Валя Семеренко, Юлия Джимма, Артем Прима и Дмитрий Подручный”, – говорится в сообщении.

Сборная Украины показала время в 1 час 11 минут и 32,1 секунды.

На огневых рубежах украинские биатлонисты использовали 9 дополнительных патронов.

При этом второй в гонке пришла сборная команда России, а третьей стала сборная Норвегии.

В целом в соревнованиях принимали участие команды из 22 стран.

Отмечается, что чемпионат Европы по биатлону проходит в беларусском городе Раубичи.