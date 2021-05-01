Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики схвалила рекомендації щодо збільшення інтервалу між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що це рішення прийнято на основі дослідження, опублікованого в медичному журналі The Lancet. У ньому йдеться про те, що ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3% у разі, коли другу дозу вводили за 12 тижнів після першої.

Після публікації цього дослідження низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca.

Зокрема, найвищий орган охорони здоров’я Франції рекомендує інтервал між введенням вакцини від 9 до 12 тижнів, постійний комітет з вакцинації в Інституті Роберта Коха, що у Німеччині, рекомендує вколоти другу дозу AstraZeneca через 12 тижнів, а національний консультативний комітет Канади з імунізації рекомендував щепити населення другою дозою за 4 місяці після першої.

“На сьогодні, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів”, – йдеться у повідомленні.

Що відомо про вакцинацію проти коронавірусу в Україні?

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз. Вакцинація препаратом розпочалася 18 квітня.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Поки ж зроблено трохи більше ніж 450,6 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.

Очільник МОЗ Максим Степанов заявляв, що Україна розраховує загалом отримати 32 млн доз вакцин проти коронавірусу.