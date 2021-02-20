Украинские спортсменки завоевали первую медаль на чемпионате мира по биатлону. Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная заняли третье место в женской эстафете.

Об этом сообщается на сайте Федерации биатлона Украины.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии, вторыми финишировали немкени.

На первом этапе украинка Анастасия Меркушина промахнувшись на первой стрельбе, но была точной на стойке. Она финишировала пятой.

На втором этапе за украинскую сборную бежала Юлия Джима. Биатлонистка допустила несколько промахов и передала эстафету третьей.

Третьей бежала Дарья Блашко. Она допустила один промах. Несмотря на это украинка смогла выйти из своей стрельбы первой. Однако это не помогло прийти к финишу в тройке лидеров. Она передала эстафету Елене Пидгрушной четвертой.

Пидгрушная была меткой на стрельбе лежа, но допустила несколько промахов на стойке. На последнем круге капитан сборной боролась за серебро с немкой Франциской Пройсс. Но немецкая спортсменка оказалась проворнее.