В течение этой недели Украина ожидает прибытия 7 самолетов с медицинскими средствами различного типа из Китая и Южной Кореи.

Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

“В течение этой недели мы ожидаем не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок”, — сказал он.

Также, по словам президента, Украина наращивает производство собственного оборудования и средств защиты. В частности, Украина ежедневно выпускает порядка 900 тысяч масок, а также начинает производство собственных ПЦР-систем.