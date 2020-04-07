Об этом в своем видеообращении сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
“В течение этой недели мы ожидаем не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Наша цель в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок”, — сказал он.
Также, по словам президента, Украина наращивает производство собственного оборудования и средств защиты. В частности, Украина ежедневно выпускает порядка 900 тысяч масок, а также начинает производство собственных ПЦР-систем.
- Ранее сообщалось, что Украина запускает беспрерывные поставки медицинских средств различного типа из Китая. Это необходимо для обеспечения беспрерывной защиты медработников, которые лечат пациентов, больных COVID-19.
- В Украине сейчас есть возможность проводить до 30 тысяч лабораторных тестов на коронавирус COVID-19 в неделю. При этом планируется увеличить их количество до 80 тысяч в неделю.