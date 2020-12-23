Украина сейчас находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, показатель смертности от осложнений COVID-19 в Украине составил 387 человек на 1 млн населения.

“На сегодняшний день Украина находится на 30-м месте в Европе по уровню смертности от COVID-19. Он составляет 387 человек на 1 млн населения. В Польше этот показатель – 682 человека, во Франции – 932, в Великобритании – 1004 человека на 1 млн населения”, – отметил Степанов.

Министр подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря украинским медиками, которые составляли протокол лечения болезни и обновляли его.

“Это достижение, которое сделано благодаря нашим медицинским работникам, ведущим специалистам, которые первыми создавали этот протокол (лечения от коронавируса, – ред.). Мы потом его постоянно обновляли, исходя, в том числе, и из опыта лечения в нашей стране”, – добавил Степанов.

(На видео – с 7:00)

Стоит отметить, что приведенная главой МОЗ информация соответствует данным ресурса Worldometer, на котором ситуация с COVID-19 отслеживается в реальном времени. По состоянию на вчерашний день показатель смертности от COVID-19 в Украине составлял 387 человек на 1 млн населения.

В то же время во Франции этот показатель вчера составлял 944 человека на 1 млн населения (Степанов заявлял о показателе в 932 человека).