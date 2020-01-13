Через несколько часов после того, как власти Ирана признали, что их ракета по ошибке сбила украинский пассажирский самолет компании МАУ, Украины выступила и с собственным заявлением. Власти опубликовали фотографии, которые были обнародованы днем ранее, и на которых изображены обломки, пронизанные небольшими дырами, что говорит о повреждении от осколков.

Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Задолго до того, как Иран признал, что в сбил рейс 752 “Украинских международных авиалиний” под Тегераном, Украина поняла, что самолет был уничтожен ракетой. Но руководство страны решило идти по осторожному дипломатическому пути.

“Уже не было аргумента для того, чтобы все это отрицать”, – заявил The Washington Post секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Практически сразу после того, как самолет упал и погибли все, кто находился на борту, официальные лица США и лидеры Канады и Великобритании заявили всему миру, что, по их мнению, самолет был сбит Ираном. По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский попросил их поделиться с ним такой информацией, но не стал обнародовать какие-либо выводы Украины.

“Мы пришли к такому выводу раньше, чем американцы и канадцы”, – сказал Данилов, подчеркнув, что Украина хотела, чтобы ее представители собирали собственные доказательства. Чиновники всячески избегали резкой критики Ирана, чтобы обеспечить его сотрудничество в расследовании.

Через четыре дня после крушения самолета Зеленский объявил, что он и президент Ирана Хасан Рухани “договорились о полном юридическом и техническом сотрудничестве, включая вопросы компенсации”.

“Еще раз, Зеленский прошел по тонкому балансирующему дипломатическому бревну и вышел, не упав лицом. Для политического новичка у него, кажется, есть острое чувство, как именно умиротворить противоборствующие группировки, чтобы защитить интересы Украины”, – сказала Нина Янкович, ученая из Центра Вильсона.