Об этом рассказал в комментарии “ВВС Украина” секретарь СНБО Алексей Данилов.
“Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран”, – подчеркнул он.
Данилов уточнил, что в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана.
“Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купили иранские власти и знаем, у кого ее купили”, – отметил он.
По мнению Данилова, именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий есть ракетная атака, и повлияли на Иран, в связи с чем его власти изменили позицию и признали вину.
“Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновна в тех событиях, – нам это не нравится”, – заявил секретарь СНБО.
Данилов добавил, что украинские эксперты после прибытия на место катастрофы сразу же начали оперативно передавать информацию в Киев. Эти специалисты имеют опыт работы после катастрофы MH17 на Донбассе.
“Через очень короткий промежуток времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран – это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону”, – объяснил он.
“Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели это (доказательства, – ред.) уже на украинской стороне”, – добавил секретарь СНБО.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Сегодня около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
- После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.
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