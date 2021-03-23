Во время оформления виз для въезда в Украину иностранные граждане будут обязаны подавать биометрические данные.

Соответствующий закон, принятый Верховной Радой, подписал президент Украины Владимир Зеленский, информирует его пресс-служба.

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства” относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз” № 1328-IX, принятый Верховной Радой Украины 4 марта 2021 года”, — информирует пресс-служба.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Что предусматривает закон?

Сейчас иностранцы и лица без гражданства обязаны подавать свои биометрические данные для их фиксации уполномоченным органам Украины во время:

• процедуры пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Украины;

• оформления вида на временное/постоянное проживание;

• задержания иностранцев и лиц без гражданства в Украину в определенных законом случаях;

• принятия мер в рамках процедуры принудительного выдворения из Украины иностранцев и лиц без гражданства и тому подобное.

В то же время для оформления виз для въезда в Украину не предусматривает использования биометрических данных. Закон устраняет этот пробел с целью упрощения процедуры идентификации иностранцев и лиц без гражданства при пересечении ими государственной границы Украины и для содействия борьбе против использования поддельных документов.

Законом вносятся изменения в закон Украины “О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства”, согласно которым:

• Иностранцы и лица без гражданства при оформлении визы будут обязаны представить свои биометрические данные для их фиксации (если иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины).

• Правила оформления иностранцам и лицам без гражданства визы, в том числе представления ими своих биометрических данных, и перечень документов, необходимых для ее получения, устанавливаются Кабинетом Министров.

• Иностранцу или лицу без гражданства могут отказать в предоставлении украинской визы в случае отказа подать свои биометрические данные.

Согласно закону “О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус”, биометрическими данными могут быть оцифрованная подпись лица, оцифрованного изображения лица человека, оцифрованные отпечатки пальцев рук.