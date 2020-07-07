К украинцам, которых не пропустили в Грецию, не будут применять процедуру депортации.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“По состоянию на это время достигнута договоренность, что депортацию они не получат. Консулы при вылете будут лично контролировать, по моему поручению, чтобы именно так все произошло”, – отметил он.

Применение процедуры депортации грозило бы украинским путешественникам последующим запретом на въезд в ЕС.

По словам Кулебы, это не первый подобный случая.

“Хочу сказать, что это второй такой случай. Первый обошелся без шума, но уже была такая ситуация. К сожалению, несмотря на наши усилия, первая ситуация не стала уроком для авиакомпаний, и они продолжили брать на борт граждан Украины, заранее по сути зная, что их не пустят на территорию страны Евросоюза”, – рассказал глава МИД.

Кулеба призвал авиакомпании не продавать билеты людям, зная, что они не входят в категории граждан, которые имеют право въезда в страну назначения.

Украинцев же он призвал тщательно проверять информацию об условиях въезда в ту или иную страну.