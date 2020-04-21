Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

Так, он подтвердил, что карантин в нашей стране планируется продлить до 12 мая из-за ситуации с распространением коронавируса.

При этом кое-какие ограничения планируется смягчить: в частности, относительно прогулок в парках, а также посещения музеев и библиотек.

“Министерство охраны здоровья будет предлагать смягчение карантинных мер. Что это за смягчение, которое мы будем предлагать? Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут очень четко ограничены по количеству лиц, относительно средств индивидуальной защиты. Очень четкие критерии будут определены этим постановлением. Также мы будем предлагать, например, открыть для посещения наши музеи, библиотеки, но с четким соблюдением карантинных ограничений по дистанции, средствам индивидуальной защиты, термоскринингу на входе”, – подчеркнул Степанов.

Он добавил, что в МОЗ предусматривают “еще ряд смягчений” карантина, но не уточнил, каких именно.

“Но подчеркиваю, что все они будут очень четко регламентированы, как именно можно посещать то или иное учреждение”, – заявил Степанов.

(На видео – с 10:15)