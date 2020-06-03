Украинцам рекомендуют временно воздержаться от купания на пляжах Одессы, поскольку морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям.

Об этом сообщили в управлении Держпродпотребслужбы в Одесской области.

“ГУ” Одесский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины “проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 25-26 мая 2020 во всех определенных контрольных точках Одессы. По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует по санитарно-микробиологическим показателям” , – сообщили в ведомстве.

В связи с этим рекомендуется “воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения” с целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.