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Украинцам нужно постоянно напоминать про Крым, – Волкер

Бывший специальный представитель США по Курт Волкер дал украинцам несколько советов по поводу отношений с Россией.

Среда, 19 февраля 2020, 17:21

Об этом Волкер заявил в интервью “Европейской правде”.

“Важно не допустить, чтобы на переговорах в нормандском формате вы оказались в ситуации “все против Украины”, – сказал он.

По его мнению, Германия жестко поддерживает Украину, а с Францией сложнее, поскольку государство ищет путей для нормализации отношений с Россией.

Также Волкер считает, что украинская власть должна постоянно отмечать, что Россия ответственна за выполнение Минских соглашений и просить всех партнеров напоминать об этом.

“Третий крайне важный элемент – вы должны твердо настаивать на том, что для проведения выборов на Донбассе должны быть выполнены условия, о которых мы говорили”, – сказал он.

Также бывший спецпредставитель США заявил, что Украине следует постоянно напоминать, что Крым незаконно оккупирован Россией.

“Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым. Россия невероятно агрессивная в вопросе Крыма, и поэтому до тех пор, пока Путин сохраняет власть в России, я не вижу шансов, что это изменится”, – добавил он.

  • Российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября прошлого года.
Теги: аннексия Крыма, Крым, Курт Волкер, Россия, Украина, Крім

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