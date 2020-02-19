Украинцам нужно постоянно напоминать про Крым, – Волкер

Об этом Волкер заявил в интервью “Европейской правде”.

“Важно не допустить, чтобы на переговорах в нормандском формате вы оказались в ситуации “все против Украины”, – сказал он.

По его мнению, Германия жестко поддерживает Украину, а с Францией сложнее, поскольку государство ищет путей для нормализации отношений с Россией.

Также Волкер считает, что украинская власть должна постоянно отмечать, что Россия ответственна за выполнение Минских соглашений и просить всех партнеров напоминать об этом.

“Третий крайне важный элемент – вы должны твердо настаивать на том, что для проведения выборов на Донбассе должны быть выполнены условия, о которых мы говорили”, – сказал он.

Также бывший спецпредставитель США заявил, что Украине следует постоянно напоминать, что Крым незаконно оккупирован Россией.

“Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым. Россия невероятно агрессивная в вопросе Крыма, и поэтому до тех пор, пока Путин сохраняет власть в России, я не вижу шансов, что это изменится”, – добавил он.