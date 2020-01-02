Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.
“Украинский контент нужно развивать. Потому что если украинский контент не развивать, то в результате ничего не будет. Нам нужны герои, которые будут побеждать. И должно быть много таких”, – подчеркнула нейромаркетолог.
В качестве примера она привела диалог своей бывшей коллеги и ее внучки.
“Вот моя бывшая коллега рассказывает про свою внучку, как они подходят в Одессе к памятнику кошевого атамана, и внучка спрашивает: “Бабушка, а кто это?” – “Это казацкий кошевой атаман”. “А почему он такой грустный?” – “Он думает о судьбах Украины”. Потом приезжаем в Киев, приходим к памятнику Шевченко, и внучка спрашивает: “Бабушка, а кто это?” – “Тарас Шевченко”. “Почему он такой грустный?” – “Он думает об Украине”. “Бабушка, а почему те, кто думают об Украине, такие грустные?” – пересказала диалог Ильченко.
По ее словам, ребенок в данной ситуации “поймал скрипт”.
“Это реально была часть имперского скрипта. То есть они все тужили по судьбам Украины и только в составе Российской империи все было хорошо, потому что победоносный миф был только у русской нации. Посмотрите классическую украинскую литературу, там в конце все умерли, такая очень грустная история. Нам нужны герои, которые будут побеждать”, – отметила Ильченко.
- Катерина Ильченко рассказала, что на сегодняшний день среди украинцев есть высокий запрос на определение национальной идентичности, которая всячески подавлялась со времен Российской империи.
- Историк, бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович отмечал, что то, что сегодня происходит между Россией и Украиной, – война за национальную идентичность граждан.