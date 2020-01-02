Гражданам Украины нужны герои, которые "будут побеждать". И таких героев должно быть много.

Об этом рассказала в интервью #Буквам основательница нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ильченко.

“Украинский контент нужно развивать. Потому что если украинский контент не развивать, то в результате ничего не будет. Нам нужны герои, которые будут побеждать. И должно быть много таких”, – подчеркнула нейромаркетолог.

В качестве примера она привела диалог своей бывшей коллеги и ее внучки.

“Вот моя бывшая коллега рассказывает про свою внучку, как они подходят в Одессе к памятнику кошевого атамана, и внучка спрашивает: “Бабушка, а кто это?” – “Это казацкий кошевой атаман”. “А почему он такой грустный?” – “Он думает о судьбах Украины”. Потом приезжаем в Киев, приходим к памятнику Шевченко, и внучка спрашивает: “Бабушка, а кто это?” – “Тарас Шевченко”. “Почему он такой грустный?” – “Он думает об Украине”. “Бабушка, а почему те, кто думают об Украине, такие грустные?” – пересказала диалог Ильченко.

По ее словам, ребенок в данной ситуации “поймал скрипт”.

“Это реально была часть имперского скрипта. То есть они все тужили по судьбам Украины и только в составе Российской империи все было хорошо, потому что победоносный миф был только у русской нации. Посмотрите классическую украинскую литературу, там в конце все умерли, такая очень грустная история. Нам нужны герои, которые будут побеждать”, – отметила Ильченко.