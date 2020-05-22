Об этом сообщает польское издание Dziennik.pl.
“Министр сообщил, что введены существенные смягчения для работников из-за восточной границы. Он отметил, что иностранцы, которые будут прибывать в фермерские хозяйства, во время карантина могут выполнять работу с первого дня после приезда, чего нет в других секторах”, – сказано в сообщении.
Министр сельского хозяйства Польши подчеркнул, что в стране не хватает сезонных работников из-за пандемии коронавируса.
По его словам, работники, которые прибыли с восточных стран, будут проходить в Польше тестирование на коронавирус, а оплачивать эти тесты будут польские фермеры.
При этом министр также призвал поляков, которые в данный момент не имеют работы, подумать о возможности трудоустроиться на фермах, что было бы “элементом солидарности с аграриями”.
- Во многих странах Европы сейчас начинаются сезонные работы, где нужны украинские рабочие. Фермеры опасаются, что без украинцев может сорваться сезон и это приведет к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию. #Буквы узнавали, сколько сезонных рабочих нужно странам Европы и имеют ли украинские заробитчане возможности выехать за границу.