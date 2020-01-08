Посольство Украины в Республике Ирак рекомендовало украинцам воздержаться от посещений страны в связи с обострением ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Украинцам, которые уже находятся в Ираке или Иракском Курдистане, рекомендовали быть особо осторожными и внимательными, избегать мест массового скопления людей.

Напомним, что компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.

Также сообщалось, что данный самолет проходил техническое обслуживание 6 января 2020 года.

По предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.