Украинцам следует быть готовыми ко второй волне заболеваемости коронавирусом COVID-19. При этом вспышка может произойти даже летом.

Об этом рассказал в интервью #Буквам врач, руководитель направления по медицинскому менеджменту в Lviv Business School Игорь Заставный.

“Конечно, вторую волну стоит ждать. Об этом говорят в ВОЗ, говорят и другие ведущие мировые эксперты. Вопрос здесь в том, как эта волна будет распространяться. Возможно, нынешний рост заболеваемости в некоторых областях гипотетически можно назвать второй волной. Ибо первая была незначительная, затем цифры пошли на убыль, а потом снова начали расти. В разных странах это будет происходить по-разному”, – отметил он.

Заставный подчеркнул, что может быть и третья, и четвертая волна заражений. По его мнению, это будет длиться до тех пор, пока не изобретут вакцину, и как минимум 60 % населения нашей страны не получат прививку.

“Надо говорить не только о второй волне, но и о третьей, четвертой и так далее. Так будет до момента, пока не изобретут вакцину и когда нам удастся охватить прививками минимум 60 % населения. Тогда мы сможем быть более спокойными”, – объяснил врач.

Он уточнил, что коронавирусная инфекция “влилась в нашу жизнь и стала еще одним “гриппом”: она будет продолжать циркулировать – возможно, независимо от сезона.

“Гриппом мы болеем каждый год. Вакцина есть, но далеко не все вакцинируются. Пока не будет вакцины от коронавируса, эта инфекция будет иметь такой же характер, и не могу точно сказать по сезонности. Думаю, это будет продолжаться весь год, независимо от времени”, – заявил Заставный.

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Он подчеркнул, что наихудший сценарий — это отсутствие сезонности распространения COVID-19.

В связи с этим Заставный допускает, что летом может быть даже больше случаев инфицирования, чем наблюдалось весной.

“Наихудший сценарий — это отсутствие сезонности, когда вирус распространяется независимо от того, лето сейчас или осень. Возможно, мы в этом убедимся в течение лета. Или не убедимся. Особенно когда люди начнут ездить на отдых. Люди игнорируют защиту, снимают маски. Допускаю, что летом больных COVID-19 может быть даже больше, чем весной”, – сообщил он.