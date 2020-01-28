Об этом сообщил в Facebook глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

Как сообщалось ранее, летом “Нафтогаз” предлагал закупить газ на зимний период “по фиксированной летней цене” украинцам в 19 областях страны. Отпускная цена “Нафтогаза” газопоставляющим предприятиям (газсбытам) составляла 4 874, 42 грн за тысячу кубометров (без НДС, стоимости транспортировки и распределения).

Во вторник, 28 января НАК “Нафтогаз Украины” обновил цену на газ для населения, которая будет действовать в январе 2020 года. Она составит 4,65 грн за кубометр (также без учета НДС, стоимости транспортировки и распределения).

Из-за того, что прогнозируемая цена оказалась выше реальной, потребители, воспользовавшиеся акцией, переплатили. Переплаченные средства будут возвращены им после отопительного сезона.

“Наши активные клиенты снова получат платежки за месяц, а переплату мы сможем вернуть им после завершения сезона. Мы очень ценим, что в сентябре вы решили воспользоваться нашим предложением. К сожалению, не все изменения на рынке этой зимой мы могли предсказать заранее. Главное — вы ничего не потеряете, вы получите газ по самой низкой из доступных на нашем рынке цене”, — заявил Коболев.