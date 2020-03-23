Согласно решению Правительства с 24 марта 12:00 гражданам запрещено покидать Украину с туристической целью.

Об этом в Telegram сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, – будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок”, – написал он.

Шмыгаль уточнил, что исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.

“Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры”, – подчеркнул Премьер-министр.