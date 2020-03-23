Об этом в Telegram сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, – будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок”, – написал он.
Шмыгаль уточнил, что исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказами соответствующих министерств.
“Мы понимаем, что решение непопулярное и неудобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры”, – подчеркнул Премьер-министр.
- Кабинет Министров из-за коронавируса в Украине на внеочередном заседании объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях.