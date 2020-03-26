Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Сообщается, что специальный рейс имеет номер 906 и был назначен на 27 марта 2020 года.
При этом поезд сначала вернет в Россию российских граждан, а затем эвакуирует из Москвы украинцев, которые не смогли самостоятельно добраться домой.
“Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 07:32”, – сказано в сообщении.
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