Из-за быстрого распространения коронавируса в Китае, в частности в провинции Хубэй, украинцев, которые просили об эвакуации, перевезут в Киев.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР.

“В связи со стремительным распространением по территории провинции Хубэй опасного коронавируса (2019-nCoV), Правительством Украины принято решение об эвакуации граждан Украины из упомянутой провинции, в которой введен карантин, в Украину”, – говорится в сообщении.

Для эвакуации 11 февраля организуют специальный чартерный рейс по маршруту Киев – Ухань – Киев.

Украинцев, которые делали запрос на возвращение, просят держать наготове паспорта и документы, дающие право на пребывание в КНР. Для детей до 18 лет – свидетельство о рождении. Также просят постоянно находиться на связи и по возможности пополнить счет.

Важно, чтобы каждый украинец был в любой момент готовым к перемещениям, в том числе ночным. С собой иметь необходимый запас воды, еды и медикаментов. После возвращения в Украину всех граждан ждет 14-дневный карантин.

О прибытии рейса посольство сообщит звонком, а также в группе Embassy – EVACUATION в приложении Wechat.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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