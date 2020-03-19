В марте-апреле банки не будут штрафовать украинцев за просрочку по кредитам.

Соответствующая норма содержится в законе № 3220.

Закон был принят Верховной Радой 17 марта.

“В случае просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 по 30 апреля 2020 выполнения обязательств по договору о потребительском кредите (в том числе, но не исключительно, просрочки потребителем в период с 1 марта 2020 по 30 апреля 2020 выполнения обязательства “обязательств по уплате платежей) потребитель освобождается от ответственности перед кредитодателем за такие просрочки”, – говорится в законе.

В свою очередь, кредитор не сможет начислять и взыскивать штрафные санкции за неаккуратное обслуживание потребительского кредита в марте-апреле этого года.

Также закон запрещает кредитору применять другие виды наказаний. В частности, увеличивать процентную ставку за пользование кредитом, если заемщик не обслуживал кредит в указанный период. Исключение составляют случаи, когда в кредитном договоре изначально была прописана плавающая ставка.

Эти правила кроме потребительских кредитов распространяются также на:

1) договоры, содержащие условие о потребительском кредите в форме кредитования счета со сроком погашения кредита до одного месяца, и кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца;

2) договоры займа, которые не предусматривают уплаты процентов или любых других платежей запользование предоставленными по таким договорам денежными средствами;

3) кредитные договоры, целью которых является предоставление потребителю права совершать сделки с финансовыми инструментами, если такие сделки совершаются с участием или при посредничестве кредитодателя или иного профессионального участника рынка ценных бумаг;

4) кредиты, предоставляемые по договорам, заключенным в результате урегулирования спора путем заключения мирового соглашения, утвержденного судом;

5) кредиты, предоставляемые исключительно в рамках соответствующих государственных программ или программ органов местного самоуправления определенному кругу физических лиц и предусматривают отдельные, определенные такими программами, условия кредитования, в том числе выплату процентов за пользование кредитом;

6) несанкционированный овердрафт, что является превышением суммы операции, проведенной по счету, над суммой установленного кредитного лимита, который обусловлен договором между кредитодателем и потребителем и не является прогнозируемым по размеру и времени возникновения;

7) кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора;

8) кредиты, предоставляемые ломбардами в случае передачи предмета залога на сохранение ломбарда, если только обязательства потребителя ограничиваются стоимостью предмета залога.