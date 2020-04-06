В Государственной пограничной службе Украины рассказали, как доставили украинцев из Турции.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что 35 украинцев прибыли на пароме в Черноморск из турецкого города Карасу.

По информации пограничников, в Одессе на борт поднялись специалисты Лабораторного центра Минздравоохранения и обследовали всех пассажиров, а также членов экипажа.

Подчеркивается, что ни у кого на пароме не было выявлено симптомов коронавируса.

Все прибывшие из Турции пройдут обязательную обсервацию на протяжении 14 дней в одном из мест, определенных Одесской областной администрацией.

<noscript><iframe title="З Туреччини до України прибув пором з 35 українцями на борту" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/nfnxU3lepsI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>