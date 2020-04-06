Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Уточняется, что 35 украинцев прибыли на пароме в Черноморск из турецкого города Карасу.
По информации пограничников, в Одессе на борт поднялись специалисты Лабораторного центра Минздравоохранения и обследовали всех пассажиров, а также членов экипажа.
Подчеркивается, что ни у кого на пароме не было выявлено симптомов коронавируса.
Все прибывшие из Турции пройдут обязательную обсервацию на протяжении 14 дней в одном из мест, определенных Одесской областной администрацией.
- С понедельника, 6 апреля, в Украине усиливается карантин. Теперь украинцам запрещено гулять в парках, скверах, лесах. Нарушителям грозит штраф от 17 тысяч гривен.