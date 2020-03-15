Украинцев протестируют на наличие COVID-19 перед эвакуацией из Италии

Граждан Украины, которых сегодня спецрейсом эвакуируют из Италии, проверят на наличие коронавируса COVID-19 перед допуском в самолет.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Как сообщалось ранее, 14 марта правительство поручило срочно эвакуировать граждан Украины из Италии украинских граждан, которые не смогли вернуться домой из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Речь идет о 95 гражданах Украины, которые пытались вернуться, но застряли на границе Италии из-за закрытия границы со Словенией. В 16 часов в воскресенье, 15 марта, из аэропорта “Борисполь” за ними вылетел спецрейс авиакомпании SkyUp Airlines. Он совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) — Венеция (аэропорт Марко Поло) — Киев (Борисполь).

Отмечается, что на борту самолета находятся сотрудники Центра медицины катастроф. Также весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами. Перед посадкой на рейс медики осмотрят граждан, а также проведут тестирование на коронавирус COVID-19.

Граждане, у которых результат теста будет отрицательный, будут помещены на самоизоляцию на 14 дней.

“Нами проведены все необходимые исследования для того, чтобы оценить состояние здоровья пассажиров. На самоизоляцию будет отправлено людей без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19”, — заверил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Самоизоляция будет продолжаться 14 дней. Ляшко отметил, что пребывание на самоизоляции, как и лечение в случае обнаружения болезни (легкой формы), является безопасным для окружающих.

“Подчеркиваю, пребывание дома на самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасное для окружающих – при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения, содержащиеся в Стандартах оказания медицинской помощи”, — подчеркнул он.